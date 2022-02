LASK in Conference League gegen Slavia Prag

EXPA/JOHANN GRODER

Der LASK will im Achtelfinale auch wieder etwas zu jubeln haben

Der LASK bekommt es im Achtelfinale der UEFA Conference League mit Slavia Prag zu tun. Das ergab die Auslosung im schweizerischen Nyon. Das Auswärtsspiel bestreiten die Linzer am 10. März in Tschechien, zum Rückspiel in der NV-Arena in St. Pölten kommt es am 17. März.

Im Herbst hatte sich der LASK den Gruppensieg in der UEFA Europa Conference League gesichert, indem er Maccabi Tel Aviv, HJK Helsinki und den FC Alashkert klar hinter sich ließ. Slavia setzte sich in der Playoff-Runde gegen Fenerbahçe in beiden Spielen mit 3:2 durch.

Das Finale der neu geschaffenen Conference League steigt am 25. Mai in Tirana (Albanien).