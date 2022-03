Bayern setzt gegen Salzburg "Ausrufezeichen"

APA (dpa)

Ein Statement der Bayern zur rechten Zeit

Der 7:1-Heimspielsieg der Bayern über Red Bull Salzburg im Rückspiel der Champions League hat Deutschlands Rekordmeister offensichtlich nicht nur viel Spaß gemacht, sondern auch die Möglichkeit gegeben, Kritiker eines Besseren zu belehren. "Es war ein Statement und Ausrufezeichen", stellte Goalie Manuel Neuer nach seinem Comeback klar. Trainer Julian Nagelsmann empfand es ähnlich: "Es war einfach wichtig, dass wir dann da sind, wenn es drauf ankommt."

"Nicht rosig", werde die Saison im Falle eines Ausscheidens, hatte Thomas Müller vor dem Rückspiel gesagt. Und auch wenn Salzburg als krasser Außenseiter nach München gereist war, so lebte die Chance für die "Bullen" nach ihrer guten Vorstellung vor allem in der ersten Hälfte des Heim-1:1 doch. Die Bayern jedenfalls schienen den Wink mit dem Zaunpfahl ebenso verstanden zu haben wie die Kritik nach den jüngsten Ligapartien, darunter das 2:4 in Bochum und das 1:1 gegen Leverkusen. Auch wenn das alles an der recht klaren Tabellenführung in der Bundesliga wenig änderte. Am Dienstag wirkten die sechsfachen CL-Titelträger von der ersten Minute an hochmotivert.

Robert Lewandowski startete mit zwei verwerteten Foulelfern (12., 21.) und vollendete kurz darauf seinen Hattrick (23.), zudem waren Serge Gnabry (31.), Müller (54., 83.) und Leroy Sane (85.) zur Stelle. "Das Hinspiel war kein gutes Spiel von uns, wir waren selbst schuld. Es war ein großer Unterschied zwischen heute und dem Hinspiel", sagte Lewandowski. Nagelsmann fand den Abend, "fußballerisch und von der Energie, die man gespürt hat, außergewöhnlich gut. Wir haben viel weniger über das Zentrum gespielt und mehr über die Flügel, dadurch hatten wir bessere Kontrolle."

Ein Risiko sei immer dabei. "Es ist immer gefährlich, der größere Druck lag zweifelsfrei bei uns", meinte der 34-Jährige. Nun werden aber auch die Erwartungen wieder ins Kraut schießen. Sieben Siege und 30:5 Tore nach acht "Königsklassen"-Partien wecken naturgemäß Titelträume. Die zuletzt vermisste spielerische Leichtigkeit kehrte zurück. Ausgelost wird das Viertelfinale am 18. März. "Wenn wir weiterkommen, kann die Saison eine enorm gute werden", hatte Müller vorm Spiel gesagt. Der Weg scheint frei.

