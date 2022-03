Chancen-"Slapstick": Klopp unzufrieden

APA/AFP

Liverpool-Coach Jürgen Klopp war wenig begeistert

Liverpool hat im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League gegen Inter Mailand ein "schwarzblaues Veilchen" erhalten. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen die Nerazzurri, die trotzdem nach dem 2:0-Hinspielerfolg zum Aufstieg ins Viertelfinale reichte, zeigte sich Liverpool-Coach Jürgen Klopp nicht gerade begeistert. Der Deutsche ortete einen Chancen-"Slapstick" seines Teams, betonte aber, seine Mannschaft sei verdient weitergekommen.

Die "Reds" hatten gegen Inter unter anderem drei Stangentreffer zu verzeichnen, zwei durch ihren Stürmerstar Mohamed Salah. Auch eine halbe Stunde in Überzahl - Alexis Sanchez hatte Gelb-Rot gesehen - verhalf den Engländern nicht zum Torerfolg. "Es ist nicht so, dass ich überglücklich bin. Aber ich bin froh, dass wir da durch sind. Über beide Spiele gesehen haben wir es uns verdient", sagte Klopp nach dem Spiel. Die vergebenen Tormöglichkeiten seiner Elf lagen dem 54-jährigen Trainer aber noch schwer im Magen. "Es war ein bisschen Slapstick, wie wir die Chancen verpasst haben", so Klopp.

So blieb der sehenswerte Treffer von Inters Lautaro Martinez (62.) der einzige in der Partie. Dass dies den Mailändern nichts brachte, hinterließ bei Inter-Coach Simone Inzaghi einen bitteren Nachgeschmack. "Wir haben richtig gut gegen das vielleicht beste Team Europas gespielt. Wir waren ebenbürtig und haben zwei großartige Leistungen gezeigt. Ich bedaure das Ergebnis von San Siro", erklärte Inzaghi mit Blick auf die Hinspiel-Niederlage. Liverpools blütenreine Champions-League-Weste von sieben Siegen in Folge ging damit zu Ende, zudem war es die erste Heimniederlage für die "Reds" in dieser Saison. Das Viertelfinale wird am 18. März ausgelost.

