Rangnick setzt gegen Altético voll auf Sancho

AFP/SID/OSCAR DEL POZO

Auch in der Königsklasse gesetzt: Jadon Sancho (l.)

Cristiano Ronaldo ist wieder in Torlaune, doch in der Champions League gegen Atletico Madrid setzt Teammanager Ralf Rangnick auch auf den wiedererstarkten Ex-Dortmunder Jadon Sancho.

"Jadon kommt dem Jadon, den ich aus Deutschland kenne, immer näher", sagte Rangnick vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (21:00 Uhr MEZ/Amazon Prime) gegen die Spanier.

Nach dem 1:1 im Hinspiel geht der englische Rekordmeister als Favorit in die zweite Partie. "Wir wissen, was wir im ersten Spiel falsch gemacht. Diesmal werden wir noch mehr arbeiten, um Atletico zu schlagen, kündigte Weltmeister Paul Pogba an.

Und dabei will Sancho ein wichtiger Faktor sein. "Ich fühle mich bei ManU immer wohler, habe mich jetzt so richtig freigespielt und bin glücklich", sagte der 21-Jährige, der von 2017 bis 2021 das BVB-Trikot trug. In Manchester aber hatte das Toptalent Startschwierigkeiten: "Eine neue Liga, neue Mitspieler, ich musste viel lernen." Am Samstag legte Sancho ManUnited-Superstar CR7 beim 3:2 gegen Tottenham Hotspur, als Ronaldo einen Dreierpack schnürte, einen Treffer mustergültig auf.

Beinahe hätten sich die Wege von Rangnick und Sancho schon vor fünf Jahren gekreuzt. "2017 haben wir versucht, ihn davon zu überzeugen, zu uns nach Leipzig zu kommen. Leider entschied er sich damals für Dortmund", sagte der 63-Jährige rückblickend, aber ohne jeden Groll: "Es war nicht die schlechteste Wahl, die Jadon treffen konnte."