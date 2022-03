FC Bayern bereit für "Meilenstein" in Allianz Arena

dpa

Der Cheftrainer der Fußballerinnen des FC Bayern München, Jens Scheuer, verfolgt ein Spiel seiner Mannschaft

Große Bühne: Erstmals laufen die Bayern-Frauen in der Allianz Arena auf. Im Kracher gegen PSG geht es um den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse.

Robert Lewandowski und Co. rührten via Social Media die Werbetrommel, jetzt gehört den Frauen von Bayern München die große Fußball-Bühne. Erstmals spielen die deutschen Meisterinnen in der Allianz Arena, schon seit Wochen fiebern sie dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain entgegen.

"Das wird ein echtes Highlight, das wir uns verdient haben", sagte Giulia Gwinn vor dem Kracher am Dienstag (18:45 Uhr/DAZN). Ihre Teamkollegin Linda Dallmann sprach vor dem Gastspiel in der 75.000 Zuschauer fassenden Arena von einem "Kindheitstraum, der für viele von uns in Erfüllung geht".

Normalerweise tragen die Münchnerinnen ihre Heimspiele am beschaulichen Bayern-Campus aus. Doch der Klub wollte ein Zeichen setzen, wie Vorstandschef Oliver Kahn erklärte: "Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein in der über 50-jährigen Geschichte unserer Frauenfußball-Abteilung."

Über 10.000 Fans werden zum Duell mit dem französischen Meister erwartet. Beim jüngsten Bundesliga-Heimspiel am Campus gegen Eintracht Frankfurt (4:2) schauten knapp über 1000 zu. "Wir wollen die Stimmung in der Arena aufsaugen und werden alles dafür geben, dass die Zuschauer ein attraktives Spiel sehen", versprach Gwinn in "Münchner Merkur" und "tz".

"In so einem Moment hast du als Trainer die Arschkarte"

Chefcoach Jens Scheuer bereitete der Gedanke an die Aufstellung "schlaflose Nächte", weil er nunmal nicht allen seinen Schützlingen so ein "Spiel des Lebens" ermöglichen kann: "In so einem Moment hast du als Trainer die Arschkarte."

Beim Wiedersehen mit der Ex-Münchnerin Sara Däbritz steigt auch das Rückspiel am 30. März im Pariser Prinzenpark. "Generell finden fast alle Viertelfinalpartien in den großen Männerstadien statt, das ist einfach wunderbar für den Frauenfußball", schwärmte Nationalspielerin Däbritz.

So tritt auch der deutsche Vizemeister VfL Wolfsburg am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) im Emirates Stadium zu seinem Hinspiel beim FC Arsenal an, sein Heimspiel bestreitet der zweimalige Titelträger in der VW-Arena. Und im Camp Nou wird in der kommenden Woche sogar ein Rekord gebrochen.

Für den Viertelfinal-Clasico zwischen den Titelverteidigerinnen des FC Barcelona und Real Madrid sind schon über 80.000 Tickets verkauft. Die bisherige Bestmarke für den Frauen-Vereinsfußball stammt ebenfalls aus Spanien: Im Jahr 2019 gewann Barca bei Atletico Madrid im Estadio Metropolitano vor 60.739 Fans.

Von diesen Zahlen ist man in München noch weit entfernt, die Spielerinnen hält das aber nicht von Titelträumen ab. In der Champions League war für die Bayern-Frauen bislang spätestens im Halbfinale Schluss, in diesem Jahr ist noch das Triple drin.

"Wir haben uns über die vergangenen Jahre als Verein erarbeitet, dass wir in Europa mit den Besten mithalten können", sagte Gwinn: "Ich glaube fest an meine Mannschaft und traue uns alles zu."