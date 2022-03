ÖFB: Foda geht mit drittbestem Punkteschnitt

APA/HANS PUNZ

Unter Foda gelangen 27 Siege - wenn auch nicht gegen Schottland

Franco Foda verabschiedet sich nach dem 2:2 am Dienstag in Wien gegen Schottland mit dem drittbesten Punkteschnitt aller bisherigen Teamchefs von der österreichischen Nationalmannschaft.

Unter dem Deutschen gelangen in 48 Partien 27 Siege und sechs Remis bei 15 Niederlagen. Das ergibt einen Punkteschnitt von 1,81. Lediglich der von 1978 bis 1981 amtierende Karl Stotz (1,88 Pkt. pro Spiel) und "Wunderteam"-Trainer Hugo Meisl (1,83) hatten einen besseren vorzuweisen.

Fodas 27 Siege sind die zweitmeisten eines ÖFB-Cheftrainers nach Meisls unerreichbar scheinenden 71. Mit 133 Partien ist Meisl auch der Teamchef mit den mit Abstand meisten Länderspielen im Amt. Fodas 48 reihen sich in diesem Ranking auf Platz sechs ein. Im nächsten Länderspiel am 3. Juni in der Nations League in Osijek gegen Kroatien wird das ÖFB-Team bereits von einem neuen Trainer betreut werden.

apa