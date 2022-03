Wolfsburgerinnen wollen Halbfinal-Einzug perfekt machen

AFP/SID/BEN STANSALL

Auch Svenja Huth will den Wolfsburgerinnen helfen

Kampf um das Halbfinale vor großer Kulisse: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen am Donnerstag (18:45 Uhr/DAZN) in der VW-Arena den Einzug in die nächste Runde der Champions League gegen den FC Arsenal perfekt machen.

"Wir haben für uns entschieden, dass wir zum einen der Mannschaft für dieses Highlight-Spiel gegen Arsenal eine große Bühne bieten wollen", sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher den Wolfsburger Nachrichten vor dem Viertelfinal-Rückspiel. Der Verein wolle damit aber auch "ein Zeichen für den Frauenfußball setzen".

Im Hinspiel hatten sich die Wolfsburgerinnen nach einem späten Gegentor mit einem 1:1 (1:0) begnügen müssen. Gegen Arsenal muss nun in der VW-Arena, in der sonst die Männer ihre Heimspiele austragen, ein Sieg her. Nationaltorhüterin Almuth Schult schrieb in ihrer "Sportbuzzer"-Kolumne deshalb von den "Wochen der Wahrheit". Denn neben der Champions League steht am Sonntag (14 Uhr) das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den Verfolger FC Bayern an, am 17. April begegnen sich die beiden Mannschaften erneut im Halbfinale des DFB-Pokals.

Die kommenden Wochen seien eine "entscheidende Zeit", sagte auch Schumacher. Gegen Arsenal werde die Mannschaft "alles abrufen und hoffentlich auch die nächste Runde erreichen". Dabei seit "acht Jahren das erste Mal wieder in der großen Arena zu spielen, das ist eine ganz besondere Bühne für uns Frauen", schrieb Schult.