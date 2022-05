Klopp warnt vor Hochmut im Rückspiel

AFP/SID/PAUL ELLIS

Klopp und der FC Liverpool treffen auf den FC Villarreal

Teammanager Jürgen Klopp sieht den FC Liverpool trotz komfortabler Führung noch nicht sicher im Champions-League-Finale.

"Wenn ich jünger wäre, hätte ich mich über die Frage sehr geärgert", sagte der Deutsche auf Nachfrage am Montag vor dem Halbfinal-Rückspiel am Dienstag (21:00 Uhr/Prime Video) beim FC Villarreal.

In der Vorwoche hatte Liverpool das Hinspiel an der Anfield Road mit 2:0 gewonnen.

"Wir müssen dorthin gehen und versuchen zu gewinnen, denn wir wissen, dass sie alles geben werden, was sie haben", sagte Klopp: "Wir haben eine außergewöhnliche Mannschaft, aber man braucht Glück, also sollte man vorsichtig sein, und das werden wir. Wenn Villarreal uns schlägt, gratulieren wir und das war's."

Das Endspiel steigt am 28. Mai in St. Denis. Um das zweite Ticket spielen im zweiten Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) Real Madrid und Manchester City (Hinspiel 3:4).