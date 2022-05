Real Madrid bangt vor CL-Rückspiel um Alaba

APA/ROBERT JAEGER

David Alaba ist angeschlagen.

Vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend gegen Manchester City bangt Real Madrid um den Einsatz von David Alaba. Der ÖFB-Star konnte auch am Montag nicht mit der Mannschaft trainieren.

Das Madrider Fachblatt "Marca" sieht Alabas Einsatzchancen "praktisch bei null". Der Wiener hatte bereits zuletzt in der Liga wegen Problemen an den Adduktoren gefehlt.

Der spanische Fußball-Rekordmeister, der sich am Samstag seinen 35. Meistertitel gesichert hatte, muss am Mittwoch eine 3:4-Niederlage wettmachen. Alaba war bei der Niederlage am vorigen Dienstag in Manchester in der Halbzeitpause verletzt ausgewechselt worden.

Der Verteidiger würde wohl durch Nacho Hernández ersetzt werden. Nach Tormann Thibaut Courtois und Abwehr-Kollege Eder Militao steht Alaba diese Saison in der Rangliste der Real-Profis mit den meisten Spielminuten an dritter Stelle.

apa