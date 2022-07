Schalke ohne Sieg gegen Ribéry-Team - Kral besteht Medcheck

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Schalke spielt remis im Test

Aufsteiger Schalke 04 ist in seinem ersten Härtetest vor der neuen Saison der Fußball-Bundesliga nicht über ein Remis hinausgekommen.

Die Knappen trennten sich am Mittwoch im Trainingslager in Österreich vom italienischen Erstligisten US Salernitana um Ex-Bayern-Spieler Franck Ribéry mit 0:0. Mehr war am Mittwoch neben dem Platz los: Am Nachmittag stellte Schalke seinen neuen Hauptsponsor vor, Neuzugang Alex Kral befand sich zudem bereits im Anflug.

Vier Tage nach dem schwachen Auftritt im Parkstadion, als das Team von Trainer Frank Kramer gegen Drittligist SV Meppen (1:3) verlor, zeigte sich der Aufsteiger zwar defensiv sehr stabil, war in der Offensive jedoch erneut zu harmlos.

Kral, Mittelfeldspieler von Spartak Moskau, absolvierte am Mittwoch den Medizincheck in Gelsenkirchen und begab sich anschließend direkt Richtung Trainingslager. Der 24-Jährige soll für eine Saison ausgeliehen werden, mit einem Marktwert von rund sieben Millionen Euro ist der tschechische Nationalspieler der wertvollste Neuzugang der Königsblauen in diesem Sommer. Die offizielle Verkündung des Klubs steht noch aus.

Am Mittwoch stellte der Revierklub bereits den neuen Hauptsponsor vor und lief beim Testspiel mit dem neuen Schriftzug auf der Brust auf. Das Online-Portal MeinAuto.de folgt auf Vivawest, das erst im März kurzfristig eingesprungen war, nachdem Schalke die Zusammenarbeit mit dem russischen Ölkonzern Gazprom beendet hatte.

Schalke: Schwolow (46. Fährmann) – Brunner (46. Aydin), Yoshida (46. Matriciani), Kaminski (46. Thiaw), Mohr (46. Calhanoglu) – Mollet (46. Idrizi), Latza (46. Pálsson), Krauß (46. Lee) – Bülter (46. Sané), Polter (46. Pieringer), Drexler (46. Zalazar)

Salerno: Sepe (46. Fiorillo) – Mazzocchi (46 Galeotafiore), Gagliolo, Fazi (46. Mantovani), Jaroszynski (46. Boultam) – Radovanovic (46. Iervolino), Bohinen (46. Cavion), Coulibaly (46. Kechrida), Capezzi (46. Sy), Ribery (26. D’Andrea) – Kristoffersen