WAC und Rapid kennen mögliche ECL-Quali-Gegner

APA

Trainer Robin Dutt und sein WAC entweder gegen Gzira oder Nis

Der Wolfsberger AC trifft in der 3. Qualifikationsrunde zur Conference League (4. und 11. August) entweder auf den maltesischen Club Gzira oder den den serbischen Vertreter Radnicki Nis.

Die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon bescherte am Montag auch Rapid Gewissheit: Nimmt Grün-Weiß an diesem bzw. kommenden Donnerstag die Hürde Lechia Gdansk, trifft man in der dritten Qualirunde entweder auf Aris Limassol (Zypern) oder Neftci Baku (Aserbaidschan).

apa