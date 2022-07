Hansa Rostock patzt im Nordduell in Lübeck

IMAGO/Michael Raasch

Hansa Rostock fliegt im DFB-Pokal raus

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock ist im Nordduell beim Regionalligisten VfB Lübeck aus allen Pokalträumen gerissen worden.

Die Mecklenburger unterlagen beim Viertligisten mit 0:1 (0:0), Tarik Gözüsirin (78.) erzielte das entscheidende Tor.

Schon in der vierten Minute besaß der FC Hansa vor 10.351 Zuschauern im ausverkauften Lübecker Stadion die große Chance zum Führungstreffer. Nils Fröling scheiterte aber an VfB-Keeper Florian Kirschke.

In der 36. Minute hatte Rostocks John Verhoek eine Kopfballchance, doch ging sein Aufsetzer knapp am linken Pfosten vorbei. Neun Minuten später traf Verhoek per Kopf die Latte des Lübecker Tores.

In der 62. Minute machte Rostocks Nils-Jonathan Körber eine gute Chance der Hausherren zunichte, er lenkte einen Schuss von Felix Drinkuth über die Latte.

Von einem Zwei-Klassen-Unterschied war nichts zu sehen. Der VfB agierte mit viel Laufbereitschaft sehr geschickt und störte immer wieder empfindlich die Offensivbemühungen der Rostocker.