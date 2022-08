EC-Millionen in Gefahr: WAC in Malta unter Druck

APA/GERD EGGENBERGER

Der WAC in Stolpergefahr

Nach dem mageren 0:0 gegen Gżira United FC, den Liga-Vierten aus Malta, war WAC-Trainer Robin Dutt sichtlich enttäuscht. "Wir haben aus der Überlegenheit zu wenige klare Chancen herausgespielt", sagte der Deutsche nach dem Europacup-Stotterstart seiner Wolfsberger am Mittwoch. Im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League gelang den überlegenen Kärntnern in Klagenfurt kein Tor, womit der Bundesligist auf einmal gehörig unter Druck steht.

Denn im Rückspiel am Dienstag (18 Uhr) im Centenary Stadium in Attard geht es nicht nur um den Aufstieg ins Play-off, sondern auch um die Europacup-Millionen, die beim Sprung in die Gruppenphase warten. Als letzte Hürde würde bei einem Weiterkommen entweder der norwegische Klub Molde FK oder Kisvárda FC aus Ungarn warten.

Doch zuvor muss noch der maltesische Außenseiter bezwungen werden. Dutt blieb trotz der torlosen Vorstellung seiner Mannschaft optimistisch. "Die Chancen haben sich nicht verändert", sagte der Coach. Vor dem Hinspiel hatte er von einem "Duell auf Augenhöhe" mit "50:50"-Chancen gesprochen. Zumindest die Partie im Wörthersee-Stadion fand nicht auf Augenhöhe statt, der WAC drückte, Gżira United verteidigte - erfolgreich.

Klare Überlegenheit, keine Tore

Am Ende standen 16:3-Torschüsse in der Statistik, doch zwingende Möglichkeiten der Lavanttaler blieben nicht in Erinnerung. "Wir haben das Tempo nicht hoch genug gekriegt und unser Laufverhalten war nicht kreativ genug", monierte Dutt, seine Elf habe den Gegner nicht in Bewegung bekommen, "sodass er Fehler macht". In Malta benötigt der WAC vor allem im letzten Drittel eine deutliche Leistungssteigerung.

Erschwerend hinzu kommt allerdings der Umstand, dass die Kärntner am Samstag noch in der Liga gegen den LASK gefordert sind, ehe es Richtung Malta geht. Der Ligabetrieb in Malta beginnt erst in zwei Wochen. Außerdem wird die Partie auf der Mittelmeerinsel drei Tage später auf Kunstrasen stattfinden.

Das stimmte vor allem Gżira-Trainer Darren Abdilla zuversichtlich, auch die dritte Hürde nach Atletic Escaldes (Andorra) und Radnički Niš (Serbien) erfolgreich zu nehmen. "Der Kunstrasen ist ein Vorteil, wir sind das gewöhnt", sagte Abdilla, der sich über das "gute Resultat" freute. Das 0:0 sei das Ziel der robust verteidigenden Malteser gewesen. Und auch er war der Meinung: "Die Chancen stehen bei 50:50."

