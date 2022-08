Hollands Frauen-Teamchef Parsons gefeuert

APA/AFP

Parson hatte mit "Oranje" kein Erfolgserlebnis zu feiern

Nach den enttäuschenden Leistungen der Niederlande bei der Frauen-EM in England ist Teamchef Mark Parsons von seinem Amt entbunden worden. Die Zusammenarbeit werde in gegenseitigem Einvernehmen beendet, teilte der Fußballverband KNVB am Mittwoch mit. Die Niederlande, die noch 2017 Europameister wurden, schieden bereits im Viertelfinale gegen Frankreich (0:1 n.V.) aus. Der 36-jährige Engländer Parsons hatte im Mai 2021 die Nachfolge von Sarina Wiegman angetreten.

Unter der Führung von Wiegman errang nun England den EM-Titel. "Oranje" hatte während des Turniers auch Pech. Mehrere Spielerinnen fielen verletzt aus oder konnten wegen einer Corona-Infektion nicht spielen.

