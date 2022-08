1. FC Köln trifft in der Conference League auf Favre-Klub

IMAGO/Moritz Mueller

Der 1. FC Köln spielt in der Conference League

Der 1. FC Köln bekommt es in der Gruppenphase der Conference League unter anderem mit dem französischen Topklub OGC Nizza von Trainer Lucien Favre zu tun. Das ergab die Auslosung in Istanbul am Donnerstag.

Zudem trifft der FC ab dem 9. September auf den serbischen Vize-Meister Partizan Belgrad und den 1. FC Slovacko aus dem tschechischen Uherske Hradiste.

"Belgrad und Nizza sind natürlich klangvolle Namen. Auch von der Stimmung her wird es ziemlich gut werden", sagte Trainer Steffen Baumgart: "Wir wissen schon, dass schwere Aufgaben auf uns warten. Wir sollten mit dem nötigen Respekt und Ehrfurcht an die Sache herangehen. Wir wollen schöne, friedliche Spiele haben und die Gruppenphase erfolgreich bestreiten."

Geschäftsführer Christian Keller erklärte: "Wir freuen uns, dass wir nochmal international spielen dürfen. Gegen wen, war nahezu jedem hier total egal. Es sind natürlich attraktive Gegner geworden."

1. FC Köln entgeht West Ham und Villarreal

Schwergewichte wie West Ham United oder der letztjährige Bayern-Bezwinger FC Villarreal blieben dem FC dagegen erspart. Der dritte Europapokal wird erst zum zweiten Mal ausgespielt.

Köln hatte am Donnerstag durch ein 3:0 (1:0) im Playoff-Rückspiel beim FC Fehervar das Ticket gelöst. Für den Erfolg kassiert der FC knapp drei Millionen Euro.

Die Gruppenphase beginnt am 8. September und endet am 3. November. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Zweiten bestreiten eine Zwischenrunde gegen die Gruppendritten der Europa League.

2021/22 hatte Union Berlin an der Premiere des dritthöchsten europäischen Turniers teilgenommen, war aber nicht über die Gruppenphase hinausgekommen.