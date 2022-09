SV Elversberg wieder Tabellenzweiter

IMAGO/Werner Scholz

Der SV Elversberg und der SV Meppen spielten 0:0

Aufsteiger SV Elversberg belegt wieder den zweiten Tabellenplatz in der 3. Fußball-Liga. Am Sonntag kamen die Saarländer allerdings nach vier Siegen in Folge über ein 0:0 beim SV Meppen nicht hinaus.

Die Elversberger zogen mit 16 Punkten am SC Freiburg II (ebenfalls 16 Zähler) vorbei. Die Tabellenführung hat 1860 München (19 Punkte) inne.

Ebenfalls torlos trennten sich am Sonntag der FSV Zwickau und Viktoria Köln. Die Viktoria belegt mit elf Zählern den zehnten Rang, Zwickau ist mit sieben Zählern Tabellen-Vierzehnter.