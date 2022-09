Hudson-Odoi mit klarer Ansage vor Bayer-Spiel gegen Brügge

IMAGO/Revierfoto

Callum Hudson-Odoi geht bei Bayer Leverkusen schon mit klaren Worten voran

Bayer Leverkusen und Trainer Gerardo Seoane stehen zum Auftakt der Champions League beim FC Brügge nach dem Fehlstart in der Fußball-Bundesliga unter Druck.

Neuzugang Callum Hudson-Odoi weiß jedenfalls genau, worum es für Bayer Leverkusen zum Auftakt der Champions League geht.

"Wir müssen Ergebnisse liefern", sagte der pfeilschnelle englische Nationalstürmer, der seit einer guten Woche unter dem Bayer-Kreuz weilt und am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) beim belgischen Meister FC Brügge wohl seine Champions-League-Premiere für den Werksklub bestreitet.

Beim unglücklichen 2:3 vergangenen Samstag gegen den neuen Bundesliga-Tabellenführer SC Freiburg wurde der vom FC Chelsea ausgeliehene Offensivmann nur für eine halbe Stunde eingewechselt.

Aber in den 30 Minuten deutete der 21-Jährige an, dass er eine wesentliche Verstärkung für Leverkusen sein kann.

Leverkusens Trainer Seoane über Neuzugang Hudson-Odoi: "Hat gleich Einfluss genommen"

Den Treffer von Torjäger Patrik Schick gegen Freiburg bereitete Hudson-Odoi mustergültig vor. "Er hat gleich Einfluss nach seiner Einwechslung genommen", lobte Trainer Gerardo Seoane, der mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Briten in seiner Anfangsformation setzt.

"Wir wollen die Enttäuschung eliminieren", betonte der Schweizer Coach, "ein anderer Wettbewerb kann eine andere Energie und einen anderen Fokus setzen." Das müsse dann auf die Bundesliga "transferiert werden", so Seoane.

Aber Brügge wird Bayer im Jan-Breydel-Stadion auf den Prüfstand stellen, vor allem die zuletzt nicht sattelfeste Abwehr, die bei Standards gegen Freiburg sehr anfällig war und zwei Gegentore auf diese Art und Weise hinnehmen musste. Seoane: "Wir sind so oder so gefordert, hart an uns zu arbeiten."

Die Rückkehr auf den Erfolgspfad ist gerade für die mentale Verfassung der Bayer-Profis wichtig. Der einzige Saisonsieg in einem Pflichtspiel gelang durch das 3:0 in Mainz - auswärts.

Vielleicht ein gutes Omen für das Duell beim belgischen Abonnementmeister, der zuletzt dreimal in Folge den Titel holte.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Brügge: Mignolet - Clinton, Michele, Sylla - Olsen, Nielsen, Denis Odoi, Meijer - Vanaken - Jaremtschuk, Jutgla. - Trainer: Hoefkens

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Hincapie - Aranguiz (Palacios), Andrich - Diaby, Azmoun, Hudson-Odoi - Schick. - Trainer: Seoane

Schiedsrichter: Peljto (Bosnien-Herzegowina)