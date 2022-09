Leipzig-Gegner Donezk spielt "immer auswärts"

IMAGO/Fotografo01 / ipa-agency.net

Für Schachtar Donezk und Trainer Igor Jovicevic gibt es keine echten Heimspiele

Seit 2014 kann Schachtar Donezk nicht mehr im eigenen Stadion spielen. Am Dienstag tritt das ukrainische Team in Leipzig erstmals seit dem russischen Überfall in der Champions League an.

Donezk ist weit weg. In den Herzen und Köpfen sind die Erinnerungen präsent - doch auf dem Rasen stand der "Futbolnyj klub Schachtar Donezk" in seiner Heimat schon lange nicht mehr.

"Wir spielen immer auswärts", sagte Trainer Igor Jovicevic. Am Dienstagabend machte der ukrainische Top-Klub in Deutschland Station.

Bei Bundesligist RB Leipzig (21 Uhr/DAZN) steht ein Duell mit besonderer Emotionalität an: Erstmals seit der russischen Invasion trat ein Team aus dem kriegsgebeutelten Land in der Champions League an.

Für Schachtar, dem Klub der Bergarbeiter an der Grenze zu Russland, war es ein kleines Stück Normalität, wenn davon überhaupt die Rede sein kann. "Seit 2014 spielt unsere Mannschaft nicht zu Hause", sagte Jovicevic.

Heimspiele von Schachtar Donezk finden in Warschau statt

Die Region Donezk im Osten des Landes ist schwer umkämpft. Bereits seit acht Jahren kämpfen dort pro-russische Separatisten gegen ukrainische Streitkräfte. Auch die futuristische Donbass-Arena, die zur EM 2012 gebaut worden war, wurde im Zuge der Auseinandersetzungen beschädigt.

Schachtar brauchte eine neue Heimatstätte, fand übergangsweise Zuflucht in Lwiw, Charkiw und zuletzt Kiew. Für die Königsklasse muss Donezk ins Ausland ausweichen, die Heimspiele finden in Warschau statt.

Zum Auftakt der Gruppenphase stand nun die Reise nach Leipzig an. Bedeutender als das Ergebnis war dabei die Botschaft in die Ukraine.

"Wir tragen Verantwortung, für unser Land und unseren Verein. Es ist wichtig für unsere Landsleute, dass wir auf dem Platz kämpfen, so wie unsere Leute an der Front", sagte der kroatische Coach Jovicevic: "Es ist wichtig, dass wir uns auf der internationalen Bühne zeigen."

Der in der Champions League erprobte Klub muss dabei einen großen personellen Umbruch verkraften. Donezk, das in der Vergangenheit stets einen großen brasilianischen Block im Kader hatte, verlor im Sommer Rechtsaußen David Neres (Benfica), Außenverteidiger Dodo (Florenz), Mittelfeldspieler Marcos Antonio (Lazio) und Angreifer Fernando (RB Salzburg).

Seit Ende August wird in der Ukraine wieder Fußball gespielt

Stürmer Lassina Traore aus Burkina Faso ist einer der wenigen verbliebenen Legionäre. Die internationale Erfahrung vieler der jungen ukrainischen Spieler ist überschaubar.

Wie stark Donezk ist, lässt sich daher auch aus dem guten Ligastart nicht wirklich ablesen. Seit Ende August wird in der Ukraine wieder Fußball gespielt.

Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj persönlich soll den Auftrag erteilt haben, dass der Fußball ein halbes Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges und einen Tag vor dem 31. ukrainischen Unabhängigkeitstag wieder für ein wenig Ablenkung sorgt.

Donezk blieb in drei Spielen ungeschlagen, ist mit sieben Punkten Vierter der Premjer Liha. Leipzig ist eine andere Hürde. Auf Hilfe der anderen Art vonseiten der Sachsen kann Donezk dennoch setzen.

RB unterstützt mit einer Becherpfand-Kampagne die Ukraine-Hilfe. Der gesamte Erlös komme der von den Gästen unterstützten Initiative "Pitch In For Ukraine" zugute.