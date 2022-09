HANS PUNZ, APA

Ulmer reiste nicht mit ÖFB-Team nach Frankreich

Österreichs Nationalmannschaft muss im Nations-League-Spiel am Donnerstag in Saint-Denis gegen Frankreich auf Andreas Ulmer verzichten.

Der Linksverteidiger trat am Mittwoch die Reise nach Frankreich wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht an. Ob der Salzburg-Profi am Sonntag im Heimspiel gegen Kroatien eingesetzt werden kann, ist noch offen.

Kader-Update: Andreas #Ulmer laboriert an einem Magen-Darm-Infekt und wird am Nachmittag nicht mit der Mannschaft nach Paris reisen. Im Hinblick auf das Spiel gegen Kroatien am Sonntag wird der weitere Verlauf abgewartet. #FRAAUT pic.twitter.com/R0upqKnj9u — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 21. September 2022

apa