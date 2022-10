Guardiola lobt Haaland in höchsten Tönen

GEPA pictures/ AMA sports/ Matthew Ashton

Haalands CL-Statistik spricht für sich.

Manchester-City-Coach Pep Guardiola hat Stürmer Erling Haaland in höchsten Tönen gelobt.

"Er ist einer der Besten. Ich habe viele, viele gute Stürmer erlebt und Erling ist einer von ihnen", sagte der Star-Trainer am Abend vor dem Champions-League-Match gegen den FC Kopenhagen zu Journalisten. Die Zahlen würden für sich selbst sprechen, nachdem der Norweger seinen tollen Start in England noch immer fortsetzt.

28 CL-Treffer in 22 Partien

Haaland hat 15 der 33 Tore von City in der Premier League erzielt, darunter nicht weniger als drei Hattricks, und hat zusätzlich fünf Treffer in der Champions League in zwölf Auftritten beigesteuert. Insgesamt hält Haaland schon bei 28 Champions-League-Treffern in nur 22 Partien. "Er versteht sehr schnell und er ist ein netter Kerl. Ich spreche viel über ihn, aber manchmal sollte ich es nicht, weil seine Statistik es für ihn tut."

Auch zum 5:0 von City in der vergangenen Woche über Kopenhagen hatte Haaland zweimal getroffen. Mit einem Sieg im Parken Stadium am Dienstag in Kopenhagen kann Manchester City seinen Platz ins Achtelfinale fixieren. Ob Guardiola den früheren Torjäger von Red Bull Salzburg gegen Kopenhagen vielleicht schonen könnte, ließ er offen. "Es ist wahr, dass da ein Risiko für Müdigkeit ist. Ich werde morgen über die Aufstellung entscheiden."

apa