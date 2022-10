ÖFB-U17 startet mit Pflichtsieg in EM-Quali

GEPA pictures/ Armin Rauthner

Manfred Zsak feiert mit seinem Team einen erfreulichen Start

Österreichs U17-Nationalteam ist mit einem Pflichtsieg in die EM-Qualifikation für 2023 gestartet.

Montenegro wartet als nächstes

Die Auswahl von ÖFB-Nachwuchscoach Manfred Zsak besiegte am Donnerstag in Torun in Polen jene von Andorra mit 2:0 (1:0). Die Tore von Rapids Jovan Zivkovic (42.) und Salzburgs Oliver Lukic (48.) resultierten jeweils aus Elfmetern.

Das war ein hartes Stück Arbeit, aber unsere #U17 startet mit einem Sieg in die EURO-Quali. Bravo Burschen! 👏🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICHhttps://t.co/wOJQtqvGQU — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 20. Oktober 2022

Die Österreicher treffen nun am Sonntag (15.00 Uhr) in Szubin auf Montenegro, das zum Auftakt Turnier-Gastgeber Polen mit 2:0 besiegte. Die beiden erstplatzierten Teams jeder Gruppe steigen in die Eliterunde im kommenden Frühjahr auf. Die U17-EM im kommenden Jahr geht in Ungarn über die Bühne.

