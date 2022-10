EM-Quali: ÖFB-U-17 unterliegt Montenegro

GEPA pictures/ Armin Rauthner

Österreichs U 17 unterlag Montenegro.

Österreichs U-17-Nationalteam hat nach dem Auftaktsieg gegen Andorra in der EM-Qualifikation sein zweites Spiel verloren. Die Auswahl von Teamchef Manfred Zsak (Jahrgang 2006) unterlag am Sonntag in Szubin (Polen) Montenegro mit 0:1 (0:1) und erwartet nun am Mittwoch ein Endspiel gegen den punktgleichen Turniergastgeber Polen.

Die beiden erstplatzierten Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Dritten steigen in die Eliterunde im Frühjahr auf. Der noch ungeschlagene Tabellenführer Montenegro trifft zum Abschluss auf das Schlusslicht Andorra. Die U17-EM im kommenden Jahr geht in Ungarn über die Bühne.

apa