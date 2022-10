SKN-Frauen freuen sich auf CL-Heimpremiere

APA/EVA MANHART

St. Pölten freut sich auf das Gastspiel von AS Roma

Nach dem Debüt in der Königsklasse steht für das Frauen-Team des SKN St. Pölten das nächste Highlight an. Österreichs Serienmeister absolviert am Mittwoch (18.45 Uhr) in der niederösterreichischen Landeshauptstadt seine Heimpremiere in der Women's Champions League. Zu Gast ist AS Roma mit der österreichischen Teamkapitänin Carina Wenninger.

St. Pölten hat vergangenen Donnerstag beim deutschen Meister VfL Wolfsburg eine 0:4-Niederlage kassiert. Auch im ersten Heimspiel sind die "Wölfinnen" von Trainerin Liese Brancao Außenseiterinnen. Roma ist italienischer Vizemeister und führt die Serie A Femminile mit sechs Siegen aus sieben Spielen an. In der Champions League ist Roma mit Abwehrchefin Wenninger mit einem 1:0 zu Hause gegen Slavia Prag in die Gruppe B gestartet. Torschützin war Valentina Giacinti, die auch in der Serie A schon fünf Saisontreffer erzielt hat.

Sie haben "wirklich auf allen Positionen Spielerinnen, die den Unterschied ausmachen können", sagte die ehemalige SKN-Torfrau Isabella Kresche, die nun in Italien spielt und mit Sassuolo vor eineinhalb Wochen gegen Roma mit 0:1 verloren hat.

