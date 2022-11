Stimmen zur CL-Auslosung: FC Bayern "nicht belohnt"

IMAGO

Stimmen zu den Champions-League-Spielen von FC Bayern, BVB und Co.

In Champions League haben der FC Bayern, der BVB, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig harte Gegner für das Achtelfinale zugelost bekommen. Die Stimmen zu den Duellen in der Runde der letzten 16:

Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender FC Bayern bei Sky): "Das ist mit der schwerste Gegner, den man bekommen kann. Aber Paris hat auch gesehen, wie wir in der Vorrunde gespielt haben. Wir können uns auf zwei großartige Spiele mit den besten Spielern in Europa freuen. Es wird eine große Herausforderung für uns."

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern bei Sky): "Ich habe immer gesagt, wir nehmen es so wie es kommt. Ein Topspiel, gegen einen Topgegner. Das ist eine der besten Mannschaften der Welt mit absoluten Weltstars. Wir haben viele französische Nationalspieler, die kehren nach Hause. Ich freue mich. Für viele Fußballfans ist das ein Leckerbissen. Das ist genau das, was wir alle wollen. Schauen wir, was passiert."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): "Unsere perfekte Gruppenphase wurde nicht wirklich belohnt. Paris wird aber auch nicht frohlocken, gegen uns zu spielen. Das ist ein harter Gegner mit vielen Topstars - ist halt Champions League."

BVB-"Wiedersehen" mit "alten Bekannten"

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Auf uns wartet mit Chelsea eine Top-Mannschaft. Mit Aubameyang und Pulisic treffen wir auf alte Bekannte. Wir freuen uns auf das Wiedersehen und wollen natürlich in die nächste Runde einziehen."

Markus Krösche (Sportvorstand Eintracht Frankfurt bei Sky): "Es war klar, dass wir im Achtelfinale auf jeden Fall einen Brocken bekommen. Das ist eine Mannschaft, die eine sehr gute Saison spielt. Wir werden alles tun, um in die nächste Runde einzuziehen. Ich glaube aber, dass Neapel auch nicht so super happy ist, uns zu kriegen."

Willi Orban (RB Leipzig): "Das ist Champions League, man muss immer mit dem Schwierigsten rechnen. Es ist so, dass keiner begeistert ist über Manchester City. Das ist mit das Schwierigste, was wir hätten bekommen können. Aber wir sehen es als Herausforderung. Es sind zwei K.o.-Spiele. Wir versuchen, unsere Qualitäten auf den Platz zu kriegen, um zu gucken, dass wir Chancen haben, weiterzukommen."