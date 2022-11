Gladbach-Coach nennt sein Team "lauffaul"

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke schließt eine Rückkehr des japanischen Nationalspielers Ko Itakura in den Kader für das letzte Bundesliga-Spiel vor der Winterpause gegen den BVB nicht aus.

"Er hat gestern zum ersten Mal Teile des Mannschaftstrainings absolviert", sagte Farke. Wenn alles gut läuft, soll der 25-Jährige, der wegen einer Knieverletzung lange ausgefallen war, die kommenden Trainingseinheiten mit dem Team absolvieren.

"Dann müssen wir mal schauen, was wir machen. Ko ist für uns ein Schlüsselspieler", sagte Farke über den für die WM nominierten Defensivallrounder, der in Katar mit seinem Nationalteam auf Deutschland trifft.

Ob gegen den BVB am Freitag erneut Gladbachs dritter Torwart Jan Olschowsky spielt oder der etatmäßige zweite Keeper Tobias Sippel zurückkehrt, ist ebenfalls noch offen. "Er hat eine Sehnenentzündung aus dem Stuttgart-Spiel mitgeschleppt", sagte Farke über Sippel. "Da müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt." Stammtorwart Yann Sommer fehlt der Borussia schon seit Wochen verletzt.

Gladbach-Trainer kritisiert sein Team scharf: "Ich fand uns lauffaul"

Den Auftritt seiner Mannschaft im ersten Durchgang kritisierte Gladbachs Trainer nach der 1:2 (0:2)-Niederlage beim VfL Bochum scharf.

"Ich war mit unserer ersten Halbzeit - insbesondere den ersten 25 Minuten - überhaupt nicht einverstanden", sagte Farke. "All das, was wir uns hier vorgenommen haben, haben wir nicht an den Tag gelegt. Die ganze Geisteshaltung war nicht mutig. Ich fand uns mutlos, ich fand uns lauffaul, ich fand uns gedanklich überhaupt nicht schnell."

Bochum hatte schon nach zwölf Minuten mit 2:0 geführt. Farke bekräftigte: "Ich fand uns einfach lauffaul und zu faul, in die Zweikämpfe zu gehen, zu faul, die Tiefe zu sichern."

Nach dem Seitenwechsel sah Farke sein Team dann verbessert. "Ich finde, ein Kompliment gebührt trotz der Niederlage dann der Reaktion, die wir in der 2. Hälfte gezeigt haben", sagte er. Gladbach kam durch Alassane Pléa zum Anschlusstreffer, ein weiteres Tor von Ramy Bensebaini wurde wegen einer angeblichen Abseitsposition von Jonas Hofmann nicht anerkannt.