FC Bayern entzaubert Barca vor Rekordkulisse

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Die Frauen des FC Bayern feiern den Sieg über Barca

Beflügelt von der Rekordkulisse in der Allianz Arena beweisen die Bayern-Frauen beim 3:1 gegen Barcelona ihr großes Potenzial.

Den großen FC Barcelona entzaubert, eine Rekordkulisse in der Allianz Arena begeistert - dieser denkwürdige Champions-League-Abend kam Herbert Hainer vor "wie ein vorgezogenes Weihnachten".

Der stolze Bayern-Präsident feierte den unerwarteten 3:1 (2:0)-Erfolg seiner Fußballerinnen als "Ausrufezeichen für unsere Ambitionen" vor 24.000 Fans.

"Wir wollen uns in der internationalen Spitze etablieren, und solche Spiele bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Hainer.

Dem Team und Trainer Alexander Straus sprach der 68-Jährige nach einer beeindruckenden Energieleistung ein "großes Kompliment" aus.

Unter Straus, erst seit Sommer im Amt, nimmt der deutsche Vizemeister erkennbar eine positive Entwicklung. Auch der Norweger bejubelte einen "tollen Arbeitstag", die bisherige Bayern-Bestmarke von 13.000 Fans im März wurde beinahe verdoppelt: "Es hat die Spielerinnen gepusht, sich in jeden Zweikampf zu werfen. Das bedeutet unfassbar viel für uns."

Kapitänin Lina Magull und Co. schwärmten nach dem Coup "gegen die aktuell beste Frauen-Mannschaft der Welt" von der Atmosphäre - die Lust auf mehr weckte.

Frauen des FC Bayern wollen mehr Spiele in der Allianz Arena

"Es war ein tolle Kulisse, das macht einen schon stolz. Könnten wir gern öfter so haben...", sagte die verschmitzt lächelnde Vize-Europameisterin.

Auch Klara Bühl, die an ihrem 22. Geburtstag mit der Blitzführung (4.) den perfekten Grundstein gelegt hatte, schwebte nach dem Abpfiff auf Wolke sieben: "Wir haben von Anfang an gemerkt, dass der Kessel bebt und das hat bei uns Energie entfacht."

Die Österreicherin Sarah Zadrazil verwies auf den anhaltenden EM-Hype, der die Zuschauerzahlen im deutschen Frauenfußball seit dem erfolgreichen Turnier im Sommer in England enorm ankurbelt: "Es ist immer noch Luft nach oben. Aber wir öffnen Türen für nachfolgende Generationen."

Mit neun Punkten aus vier Spielen in der Tasche will der FC Bayern beim FC Rosengard (15. Dezember) und gegen Benfica Lissabon (21. Dezember) das Weiterkommen sichern. "Wir wollen jetzt ins Viertelfinale und dann gucken, welcher Gegner uns erwartet", sagte die Sportliche Leiterin Bianca Rech.

Ein nächstes Highlight-Spiel in der Allianz Arena im neuen Jahr sei auch aus ihrer Sicht "zu wünschen", meinte die Ex-Nationalspielerin: "Das ist sicherlich auch etwas, was der Verein so sieht."