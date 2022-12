Mainz verpasst Erfolgserlebnis zum Jahresausklang

AFP/SID/DANIEL ROLAND

Mainz startet am 21. Januar in die zweite Saisonhälfte

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat zum Abschluss des Kalenderjahres ein Erfolgserlebnis verpasst.

Im zweiten Test des Winter-Trainingslagers auf Mallorca trennten sich die Rheinhessen und der spanische Erstligist RCD Mallorca am Samstag mit 2:2 (2:1). Zuvor hatte das Team von Trainer Bo Svensson gegen Mallorcas zweite Mannschaft am Mittwoch mit 3:1 gewonnen.

Mallorcas Amath Ndiaye (1.) nutzte den ersten Angriff zur Führung. Doch Mainz antwortete durch Aymen Barkok (21./Foulelfmeter), auch den erneuten Rückstand durch RCD-Stürmer Vedat Muriqi (39./Foulelfmeter) glich die Svensson-Elf dank eines Joker-Tores von Abwehrspieler Danny da Costa (53.) aus.

Das zweite Winter-Trainingslager findet vom 4. bis 11. Januar an der spanischen Costa del Sol statt, bevor die Mainzer am 21. Januar in der Bundesliga beim VfB Stuttgart antreten.

FSV 1. Halbzeit: Dahmen - Aarón, Tauer, Laux, Caci - Barkok, Barreiro, Kohr, Fulgini - Ingvartsen, Bobzien

FSV 2. Halbzeit: Dahmen (62. Rieß) - Aarón, Tauer (62. Hack), Laux, da Costa - Barkok, Barreiro (62. Mizuta), Stach, Shabani- Burgzorg, Bobzien

Tore: 1:0 Amath (1.), 1:1 Barkok (20., FE), 2:1 Muriqi (39., FE), 2:2 da Costa (63.)