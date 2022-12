Oranje-Star erleidet Kreuzbandriss

AFP/SID/FRANCK FIFE

Vivianne Miedema zieht sich Kreuzbandriss zu

Nach Beth Mead hat auch Vivianne Miedema in Diensten des englischen Fußball-Erstligisten FC Arsenal einen Kreuzbandriss erlitten.

Die Rekordtorjägerin der Niederlande gab die Diagnose am Montag in den Sozialen Netzwerken bekannt, in den kommenden Tagen steht die Operation an.

"Es gehen einem so viele Dinge durch den Kopf: Ich werde meinem Team diese Saison nicht mehr helfen können, keine Weltmeisterschaft, dafür eine OP und eine lange Reha", schrieb die 26-Jährige.

Die Verletzung hatte die Europameisterin von 2017 am vergangenen Donnerstag im Champions-League-Spiel gegen Olympique Lyon (0:1) erlitten.

Die WM findet vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland statt. Europameisterin Mead (27) hatte sich Ende November verletzt, am Freitag gab Arsenal die Vertragsverlängerung mit der besten Spielerin und Toptorjägerin der diesjährigen EURO bekannt.