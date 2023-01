Grifo wieder eine Option für die Startelf

FIRO/FIRO/SID/

Vincenzo Grifo ist gegen Augsburg wieder eine Option

Top-Scorer Vincenzo Grifo steht dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder voll zur Verfügung. "Er könnte wieder spielen", sagte Trainer Christian Streich: "Er hat nicht viel trainieren können, aber er ist wieder gesund."

Grifo hatte krankheitsbedingt das Spiel beim VfL Wolfsburg (0:6) am vergangenen Samstag kurzfristig verpasst und wurde gegen Eintracht Frankfurt (1:1) am Mittwoch erst in der Schlussphase eingewechselt.

Verzichten muss Streich dagegen auf den gelbgesperrten Nicolas Höfler. Der Ausfall des Mittelfeldspielers bereitet dem 57-Jährigen aber "kein Kopfzerbrechen. Dann kommen andere Spieler rein", sagte Streich: "Das gehört einfach dazu." Wer Höfler vertritt, wollte er noch nicht verraten.

Gegen Augsburg erwartet Streich eine "knifflige Aufgabe". Die Mannschaft habe nichts mehr "mit dem Team aus der Hinrunde zu tun". Damals hatten die Freiburger, die noch auf ihren ersten Bundesligasieg im Jahr 2023 warten, klar mit 4:0 gewonnen.

Eine Spiel-Prognose wollte Streich nicht abgeben: "Jedes Spiel hat eine eigene Geschichte. Das macht es so außergewöhnlich. Wer kann schon prophezeien, wie es morgen ausgeht? Es sind Kleinigkeiten, von denen es abhängt."