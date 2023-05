West Ham dreht Spiel gegen Alkmaar

AFP/SID/JUSTIN TALLIS

West Ham schlägt Alkmaar nach Rückstand mit 2:1

Der englische Spitzenklub West Ham United mit Nationalspieler Thilo Kehrer hat einen großen Schritt in Richtung Finale der Conference League gemacht.

Im Halbfinal-Hinspiel gewannen die Hammers gegen den niederländischen Vertreter AZ Alkmaar trotz Pausenrückstand mit 2:1 (0:1).

Tijjani Reijnders (41.) brachte die Gäste, die vom ersten internationalen Finale seit 1981 (damals UEFA-Cup) träumen, in Führung. Said Benrahma per Foulelfmeter (67.) und Michail Antonio (76.) drehten das Spiel zugunsten der Londoner, die im letzten Jahr in der Vorschlussrunde der Europa League am späteren Titelträger Eintracht Frankfurt gescheitert waren. Kehrer durfte wie schon am Wochenende beim 1:0-Sieg in der Premier League gegen Manchester United von Beginn an ran.

Im anderen Semifinale gewann der FC Basel um den deutschen Trainer Heiko Vogel ebenfalls nach Rückstand beim italienischen Traditionsklub AC Florenz 2:1 (1:0).

Arthur Cabral (25.) brachte die Fiorentina gegen seinen Ex-Klub zunächst in Führung - der langjährige Bundesliga-Keeper Marvin Hitz im Tor des Schweizer Vize-Meisters war beim platzierten Kopfball chancenlos. Andy Diouf (71.) und Andi Zeqiri (90.+3) sorgten für die späte Wende.

Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag statt, das Finale steigt am 7. Juni im tschechischen Prag.