Schiedsrichter Fritz beim Champions-League-Finale im Einsatz

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Marco Fritz sitzt beim CL-Finale vor dem Bildschirm

Schiedsrichter Marco Fritz (Korb) gehört beim Champions-League-Finale zwischen dem englischen Fußball-Meister Manchester City und dem italienischen Vertreter Inter Mailand am 10. Juni in Istanbul/Türkei zum dreiköpfigen VAR (Video Assistent Referee)-Team. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag bekannt.

Das Endspiel pfeift der Pole Szymon Marciniak (42), der im Vorjahr bereits das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich (4:2 i.E.) in Katar leitete. Als Assistenten kommen seine Landsleute Pawel Sokolnicki und Tomasz Listkiewicz zum Einsatz.

Schiedsrichterin des Champions-League-Finales der Frauen zwischen Bundesligist VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona in Eindhoven (3. Juni) ist Cheryl Foster (Wales). Das Europa-League-Finale FC Sevilla - AS Rom in Budapest (31. Mai) leitet der Engländer Anthony Taylor, Bastian Dankert (Rostock) gehört zum VAR-Team.

Das Conference-League-Finale AC Florenz - West Ham United in Prag (7. Juni) pfeift der Spanier Carlos del Cerro Grande.