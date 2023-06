Gregoritsch beruft Demir ins U21-Team

GEPA pictures/ Armin Rauthner

Demir steht im Aufgebot des U21-Kaders.

Der vom türkischen Meister Galatasaray Istanbul seit Jänner auch wegen Blessuren nicht einmal mehr mit Kurzeinsätzen bedachte Yusuf Demir ist zurück im österreichischen U21-Kader.

Teamchef Werner Gregoritsch nominierte den 20-Jährigen für die beiden Testspiele am 16. Juni in Wiener Neustadt gegen Island und am 20. Juni in Senec gegen die Slowakei.

Gregoritsch nutzt die beiden Partien auch, um vor Beginn der EM-Qualifikation im September noch fünf Debütanten wie Angelo Gattermayer (Admira), Raphael Hofer (Liefering) und Nikolas Sattlberger (Rapid) zu begutachten. Verzichten muss er unter anderem auf seinen Abwehrchef Leo Querfeld. Mit Ervin Omic, Nikolas Veratschnig und Benjamin Kanuric wurden auch andere Stammspieler nicht einberufen.

apa