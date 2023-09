"Unfassbare Qualität": BVB fürchtet Wirbelsturm Kylian

IMAGO/Ibrahim Ezzat

Kylian Mbappé trifft mit PSG auf den BVB

Säulen im Wirbelwind: Borussia Dortmund stellt sich dem Parade-Sturm von Paris St. Germain selbstbewusst entgegen.

Die Unwetterwarnung der französischen Meteorologen hätte Mats Hummels gar nicht mehr gebraucht - es wird so oder so ungemütlich.

Mit Niklas Süle muss sich der Veteran in der Abwehr von Borussia Dortmund am Dienstag (21:00 Uhr) schließlich einem Wirbelwind der ganz besonderen Art entgegenstellen: Der sensationelle 350-Millionen-Euro-Sturm von Paris St. Germain mit Kylian Mbappé wird zum Auftakt der Champions League mächtig an den Säulen der BVB-Viererkette rütteln.

Allein Mbappé hat in den ersten vier Ligaspielen von Paris St. Germain sieben Tore erzielt, in den vergangenen drei Begegnungen waren es jeweils zwei.

BVB-Sportdirektor warnt vor "schnellsten Stürmern Europas"

Dabei hat PSG - ähnlich wie der BVB - mit zwei Siegen aus fünf Spielen noch gar nicht so richtig den Motor angeworfen. Randal Kolo Muani, für 100 Millionen von Eintracht Frankfurt gekommen, hat beim 2:3 gegen OGC Nizza erst sein Debüt gegeben.

Die Wahnsinnsreihe der französischen Vize-Weltmeister komplettiert der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé, für den der FC Barcelona einst 140 Millionen bezahlte.

"Wenn diese drei in der Offensive spielen, ist das schon eine unfassbare Qualität", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den "Ruhr Nachrichten": "PSG ist vermutlich der stärkste Gegner in unserer Gruppe." Allerdings müsse sich die Borussia "selbstverständlich nicht verstecken, auch in Paris nicht". Sportdirektor Sebastian Kehl sprach beeindruckt von den "drei vielleicht schnellsten Stürmern Europas".

Wie gut ist es dabei doch, einen Mats Hummels in seinem Team zu wissen. "Es hilft, einen Spieler auf dem Platz zu haben, der im Fußball nahezu alles erlebt hat", sagte BVB-Trainer Edin Terzic nach dem holprigen 4:2 beim SC Freiburg, mit dem der BVB auch dank zweier Hummels-Tore eine Krise verhinderte.

BVB mit Hammergruppe in der Champions League

"Nach unruhigen Tagen sind wir erleichtert, das hat uns Kraft gegeben für das, was uns erwartet", sagte Kehl vor dem Abflug am Montag. "Wir sind noch nicht bei 100 Prozent. Dennoch haben wir uns gewehrt." Der Vergleich mit PSG liegt nahe: "Bei ihnen läuft auch noch nicht alles rund."

Doch es bleibt keine Zeit zum Warmlaufen: In der Gruppe mit dem AC Mailand und den mit Öl-Millionen aufgepumpten Neureichen von Newcastle United zählt vom ersten Spiel an jeder Punkt.

"Es ist sicher die Schwierigste von allen, eine Hammergruppe", sagte Watzke. "Um darin zu bestehen, benötigt man außergewöhnliche Leistungen - und genau diese erhoffen wir uns von unserer Mannschaft." Besonders von der Abwehr.

Nach wie vor will der BVB in Europa dauerhaft mindestens zu den besten 16 gehören, eher zu den besten Acht. "Das erwarte ich von Dortmund. Es ist unser zweites großes Pferd im Stall und war einmal beständig unter den Top 10 in Europa gelistet", betonte "DAZN"-Experte Michael Ballack im "kicker"-Interview: "Das sollte auch weiterhin der Anspruch sein."

Im Pariser Prinzenpark könnte Niclas Füllkrug in die Dortmunder Startelf rücken. Die Sehnenreizung nervt den Nationalstürmer täglich weniger, Sebastien Haller steckt seit Saisonbeginn im Tief und braucht eine Pause. "Er ist einen Schritt weiter", berichtete Kehl. Zumindest 60 Minuten erscheinen für Füllkrug möglich.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Ugarte - Zaire-Emery, Vitinha - Dembele, Kolo Muani, Mbappé. - Trainer: Enrique

Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, Süle, Bensebaini (Wolf) - Can, Sabitzer - Adeyemi, Brandt, Malen - Füllkrug. - Trainer: Terzic

Schiedsrichter: Gil Manzano (Spanien)