Schopp nach Rot im Cup für eine Partie gesperrt

Schopp wird am Wochenende zum Tribünengast

Hartbergs Cheftrainer Markus Schopp ist nach seiner Roten Karte im ÖFB-Cup für eine Partie gesperrt worden. Dies gab der Strafsenat der Bundesliga am Donnerstag bekannt.

Schopp wird das Liga-Heimspiel der Oststeirer am Sonntag gegen Altach damit nur von der Tribüne aus verfolgen können. Der TSV-Coach wurde beim 1:0 nach Verlängerung seiner Hartberger bei Zweitligist Admira am Mittwochabend kurz vor dem Schlusspfiff nach Kritik am Unparteiischen ausgeschlossen.

apa