Klinsi feiert zweiten Südkorea-Sieg in Serie

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Da freut sich Jürgen Klinsmann: Südkorea setzte sich souverän gegen Tunesien durch

Jürgen Klinsmann hat als Cheftrainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft den zweiten Sieg nacheinander geholt.

In einem Testspiel vor heimischem Publikum besiegten die Südkoreaner im WM-Stadion von Seoul Tunesien mit 4:0 (0:0). Für den WM-Vierten von 2002 traf vor etwa 59.000 Zuschauern Kangin Lee (55. und 57. Minute) doppelt. Dem Tunesier Yassing Meriah unterlief in der 66. Minute ein Eigentor, bevor Uijo Hwang in der Nachspielzeit den Sieg perfekt machte. Bayern Münchens Innenverteidiger Minjae Kim trug die Kapitänsbinde.

Südkoreas etatmäßiger Kapitän, der Stürmerstar Heungmin Son, blieb diesmal auf der Bank. Der Spieler vom Premier-League-Club Tottenham Hotspur musste nach Berichten der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap wegen einer Leistenblessur pausieren.

Die Südkoreaner hatten sich im September im englischen Newcastle mit 1:0 gegen Saudi-Arabien durchgesetzt. Es war der erste Erfolg des 59-jährigen Klinsmann, seitdem er vor etwas mehr als einem halben Jahr den Job als Nationalcoach der Asiaten angetreten hatte. Am Dienstag trifft Südkorea in Suwon in einem weiteren Test auf Vietnam.