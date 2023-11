Tor-Maschine Kane füllt Bankkonto des FC Bayern auf

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane glänzt beim FC Bayern

Rekordserien intakt, Achtelfinale vorzeitig erreicht: Harry Kane macht sich für den FC Bayern erneut bezahlt. Nur Jamal Musiala bereitet Sorgen.

Als Harry Kane aufbrach in die Nacht, hielt er schon wieder eine Trophäe in den Händen. Diesmal war es nicht der Spielball, den er wie nach seinen drei Dreierpacks in der Bundesliga mit nach Hause nahm. Diesmal trug der Torjäger vom Dienst eine blaue Schachtel davon, darin aufbewahrt die Auszeichnung für den "Man of the Match".

Für Thomas Müller war dies eine Steilvorlage, er witzelte: "Wieder eine Trophäe für das Hotel." Die Suite von Kane im feudalen Vier Jahreszeiten füllt sich zusehends.

Auch für das Bankkonto des FC Bayern, das sie ihm zuliebe ja um 100 Millionen Euro Ablöse erleichtert haben, hat Kane wieder etwas getan.

Seine zwei Treffer zum 2:1 (0:0) in der Champions League gegen den äußerst unbequemen türkischen Rekordmeister Galatasaray, die dem 30 Jahre alten Goalgetter in der 80. Minute nach zweimaliger Videoüberprüfung und in der 86. Minute gutgeschrieben wurden, sind bare Münze wert: 9,6 Millionen für den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Neben den 2,8 Millionen für den Sieg.

Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern wohl

Wäre nicht die Szene in der 40. Minute gewesen, als sich Jamal Musiala wohl für Wochen mit einer Oberschenkelverletzung abmelden musste, die Münchner hätten nur Grund zur Freude gehabt.

Trainer Thomas Tuchel bekrittelte zwar, dass "wir ein bisschen schlampig waren" beim Versuch, die "Halbchancen" zu verwerten, davon abgesehen aber "sehr effizient, wenn man nur unsere Großchancen anschaut". Leroy Sane konnte er damit nicht gemeint haben - der vergab zwei dicke Dinger (14./30.) gegen "Gala"-Torhüter Fernando Muslera.

Dafür veredelte eben Kane eine Leistung, die keinen Glanz verstrahlte, die sich der gut gelaunte Tuchel aber auch nicht hässlich reden lassen wollte. "Wenn du dir für die Drecksarbeit nicht zu schade bist, dann sieht glänzend auch mal aus wie harte Arbeit. Aber am Ende glänzt das Ergebnis", sagte er. Und wie die Ergebnisse glänzen. "Nach vier Spielen den Gruppensieg zu feiern ... - es läuft schon ganz gut hier", sagte Müller und ergänzte mit Bestimmtheit: Für diese Leistung gegen Galatasaray "können wir uns schon auf die Schulter klopfen".

Das galt individuell betrachtet etwa für den noch immer nicht ganz fitten Dayot Upamecano, bei dem Tuchel immer "einen Herzstillstand" bekommt, wenn er einen Sprint anzieht. Oder für Joshua Kimmich, der Kane das 1:0 auflegte und nebenher seinem starken Mittelfeldpartner Leon Goretzka die Schuhe schnüren musste. Und das galt nicht zuletzt für Manuel Neuer, der bei seinem internationalen Comeback große Souveränität ausstrahlte und unter anderem einen Treffer von Mauro Icardi prächtig verhinderte (42.).

Harry Kane mit Fabel-Quote beim FC Bayern

Allen voran aber gilt dies für Kane, doch der heftete seine entscheidenden Tore auch diesmal so unaufgeregt und professionell ab wie ein zuverlässiger Buchhalter die regelmäßig eingehenden Belege.

19 Treffer in 15 Saisonspielen hat er bislang erzielt, ein "Phänomen", nannte ihn Neuer. Doch Kane tat, als sei all dies selbstverständlich. Klar, "als Stürmer liebe ich es, Tore zu erzielen. Deshalb bin ich wirklich happy, dass ich dem Team helfen konnte, deswegen haben sie mich hierher gebracht", sagte er.

Dank dem Torgaranten Kane steht der FC Bayern in der Champions League nun bei 17 Siegen in Serie, seit 38 Spielen ist er ungeschlagen - beides sind Rekorde für die Königsklasse, allerdings gelten sie nur für die Gruppenphase. Was zählt, ist die K.o.-Runde. Die beginnt erst im Februar.