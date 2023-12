ÖFB-Frauen kämpfen um U20-WM-Ticket

APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Natter und Co. wollen unbedingt das WM-Ticket lösen

Österreichs Frauen-Fußball-Nachwuchs hat am Montag (17.00 Uhr) die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben. Mit einem Sieg gegen Island im Play-off in Salou wäre das Ticket für die U20-WM 2024 in Kolumbien gelöst, es wäre zugleich das erste Mal überhaupt, dass ein weibliches ÖFB-Team bei einer Weltmeisterschaft dabei sein würde. Beide Teams hatten die direkte Qualifikation verpasst, bekommen nach einer Aufstockung der WM-Teilnehmerzahl aber eine weitere Chance.

"Wir brennen auf dieses Spiel und wollen uns unbedingt qualifizieren. Wir sind uns aber auch bewusst, dass noch eine schwere Aufgabe vor uns steht. In einem Spiel kann alles passieren. Da braucht es auch das Quäntchen Glück. Wir werden alles daran setzen, dass wir gewinnen", sagte ÖFB-Teamchef Hannes Spilka. Seine Kapitänin sieht ihr Team gut gewappnet. "Wir müssen den Isländerinnen unser Spiel aufzwingen. Ich bin überzeugt davon, dass wir gewinnen können. Wichtig ist, dass wir uns voll auf das Spiel konzentrieren und nicht auf das Endziel WM", betonte Lainie Fuchs.

Die Österreicherinnen besiegten bei der Generalprobe am Donnerstag in Tirrenia in Italien die Gastgeberinnen mit 2:0. Seit Freitag läuft die Vorbereitung bereits am Spielort in Salou, südlich von Barcelona. Fraglich ist der Einsatz der erkrankten Sarah Gutmann, die Tendenz geht in Richtung Ausfall. Unabhängig davon soll der große Coup gelingen. "Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, dann stehen die Chancen sicher gut für uns", verlautete ÖFB-Stürmerin Linda Natter. Die Endrunde geht nächstes Jahr zwischen 31. August und 22. September über die Bühne.

apa