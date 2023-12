Leverkusen-Youngster schreibt gegen Molde Geschichte

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Feierte gegen Molde sein Profi-Debüt: Ken Izekor

Ken Izekor hat Geschichte geschrieben: Der Youngster von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen feierte beim 5:1 (3:0)-Erfolg gegen Molde FK mit 16 Jahren und 204 Tagen sein Profi-Debüt - und stieg damit zum jüngsten deutschen Spieler auf, der je in einem Spiel in der Europa League bzw. dem UEFA-Cup zum Einsatz kam.

Das Offensiv-Juwel wurde in der 77. Minute für Edmond Tapsoba eingewechselt und löste einen prominenten Vorgänger ab. Zuvor hatte U21-Nationalstürmer Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund mit 17 Jahren und 89 Tagen den Rekord gehalten.

Izekor ist damit auch der jüngste je in einem Pflichtspiel eingesetzte Leverkusener.

"Er hat es sehr gut gemacht. Drei, vier gute Aktionen", sagte Trainer Xabi Alonso. Izekor sei "gefährlich, sehr stark, sehr schnell." Auch Nationalspieler Robert Andrich gab zu, dass der 1,77 Meter große Mittelstürmer "körperlich schon ein bisschen weiter" aussieht.

In der aktuellen Spielzeit steuerte Izekor in der U19 der Werkself in neun Spielen ein Tor und eine Torvorlage bei. Im September debütierte der gebürtige Aachener mit nigerianischen Wurzeln zudem in der U17-Nationalmannschaft.