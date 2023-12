Jahn ist Weihnachtsmeister - RWE dreht 0:2

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Jahn Regensburg überwintert an der Tabellenspitze

Jahn Regensburg hat sich mit einem wichtigen Sieg in die Winterpause der 3. Fußball-Liga verabschiedet und wird das Weihnachtsfest als Tabellenführer feiern.

Der Zweitliga-Absteiger erkämpfte am Dienstagabend bei der SpVgg Unterhaching nach Rückstand ein 2:1 (0:1), nach zuletzt zwei Unentschieden punktete Regensburg damit wieder dreifach.

Noah Ganaus (56.) und Elias Huth (62.) drehten das Spiel in kürzester Zeit, zuvor hatte Markus Schwabl (23.) die Hachinger in Führung gebracht. Spitzenreiter Regensburg (45 Punkte) kann am Mittwoch nun nicht von Dynamo Dresden (40) eingeholt werden, die Sachsen treten zum Jahresabschluss bei Arminia Bielefeld an (19:00 Uhr/MagentaSport).

Hinter dem Spitzenduo geht es weiterhin äußerst eng zu. Der SSV Ulm (33) musste beim 1. FC Saarbrücken ein 1:2 (0:1) hinnehmen und hält Relegationsplatz drei nur hauchdünn. Rot-Weiss Essen drehte beim 3:2 (0:1) gegen den Halleschen FC das Spiel und ist nun punktgleich.

Der FC Ingolstadt (32) dagegen ließ Punkte liegen, gegen Erzgebirge Aue gab es bloß ein 1:1 (1:0). Saarbrücken (30) ist durch den Sieg gegen Ulm nun ebenfalls nah dran an der Aufstiegszone.

Der VfB Lübeck geht indes mit ein wenig mehr Hoffnung in die Pause, das 2:1 (2:0) beim SV Sandhausen war der erste Sieg seit zwei Monaten für den Traditionsklub. Damit fuhr Interimstrainer Bastian Reinhardt schon in seinem zweiten Spiel Zählbares ein, Lübeck (17 Punkte) steht aber weiter auf einem Abstiegsplatz.