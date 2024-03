VfL Wolfsburg und FC Bayern souverän weiter

IMAGO/Oliver Zimmermann

Der VfL Wolfsburg steht im Halbfinale

Angeführt von Jule Brand hat Titelverteidiger VfL Wolfsburg seinen Siegeszug im DFB-Pokal fortgesetzt und souverän das Halbfinale erreicht.

Die Wölfinnen gewannen bei der TSG Hoffenheim 3:0 (2:0) und holten den 48. Sieg in Folge im Pokalwettbewerb, Nationalspielerin Brand erzielte gegen ihren Ex-Klub das wichtige 1:0. Die Runde der letzten vier erreichten am Dienstag zudem FC Bayern München, SGS Essen und Eintracht Frankfurt.

Seriensieger Wolfsburg musste zwar kurzfristig auf Nationalspielerin Lena Oberdorf (Krankheit) und Ewa Pajor (Knieprobleme) verzichten, ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Brand traf per Kopf (27.), Alexandra Popp erhöhte kurz vor der Pause (45.+2), Vivien Endemann (90.+3) setzte den Schlusspunkt. Wolfsburg bleibt somit im Pokal seit November 2013 ungeschlagen, zuletzt ging der Cup neunmal in Folge an den VfL.

FC Bayern schon früh auf Kurs

Der FC Bayern, der zuletzt dreimal in Serie im Halbfinale an Wolfsburg gescheitert war, setzte sich beim letzten verbliebenen Zweitligisten Carl Zeiss Jena ebenfalls mit 3:0 (3:0) durch. Ein Doppelschlag von Pernille Harder (12.) und Jovana Damnjanovic (14.) zerstörte Jenas Hoffnungen früh, erneut Damnjanovic (42.) legte nach.

Essen zog durch ein 2:1 (2:0) bei Bayer Leverkusen erstmals seit vier Jahren in die Runde der letzten vier ein. In der BayArena, erst zum zweiten Mal Schauplatz einer Partie der Bayer-Frauen, sorgte Ramona Maier mit einem artistischen Seitfallzieher (9.) früh für die Führung der SGS. Laureta Elmazi (33.) erhöhte, die eingewechselte Verena Wieder (56.) verkürzte nur noch.

Die Eintracht erreichte erst zum zweiten Mal die Vorschlussrunde, beim 4:1 (3:0) gegen den MSV Duisburg hatten die Hessinnen keine Probleme. Lisanne Gräwe (6.) und Lara Prasnikar (11.) stellten früh die Weichen auf Sieg, die weiteren Treffer erzielten Nicole Anyomi (41.) und Shekiera Martinez (77.). Für Duisburg markierte Samantha Jerabek (66.) das zwischenzeitliche 1:3.

Das Halbfinale wird am 30./31. März ausgespielt, das Endspiel steigt am 9. Mai (16.00 Uhr) in Köln.