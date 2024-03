Hasenhüttl holt auch seinen Sohn zum VfL Wolfsburg

Moritz Frankenberg, dpa

Ralph Hasenhüttl soll den VfL Wolfsburg stabilisieren

Trainer Ralph Hasenhüttl greift für seine Arbeit bei Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg auf familiäre Unterstützung zurück. Wie die Niedersachsen bekannt gaben, stößt neben Craig Fleming auch Hasenhüttls Sohn Patrick als Co-Trainer hinzu.

Fleming hatte Hasenhüttl Senior beim FC Southampton unterstützt, wo Hasenhüttl von Dezember 2018 bis zum November 2022 als Trainer tätig gewesen war.

Patrick Hasenhüttl hatte am Montag seine Karriere als Fußballprofi bei Drittligist Hallescher FC aus gesundheitlichen Gründen beendet. Der 26 Jahre alte Stürmer war in der laufenden Saison zu 14 Drittliga-Einsätzen gekommen und wird künftig seinem Vater in Wolfsburg zuarbeiten.

Zudem wird das Gespann "bis auf Weiteres" von Rainer Widmayer unterstützt, wie der VfL mitteilte. Widmayer ist aktuell als Koordinator Talentförderung bei den Niedersachsen tätig.

Ralph Hasenhüttl war am Montag in Wolfsburg im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt worden. Er soll den Tabellen-14. stabilisieren und kurzfristig aus der abstiegsgefährdeten Zone holen.