U19-Frauen verpassen EM-Ticket

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Hannes Spilka

Österreichs U-19-Frauen haben die Qualifikation zur Europameisterschaft im Juli in Litauen verpasst. Die Auswahl von Teamchef Hannes Spilka musste sich am Samstag im zweiten Gruppenspiel in Zagreb im Rahmen eines Mini-Turniers in Kroatien gegen Irland mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und hat damit keine Chancen mehr auf das EM-Ticket. Irland steht nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel bereits als Gruppensieger fest, nur dieser qualifiziert sich für die Endrunde.

Eine Gelb-Rote Karte für Innenverteidigerin Selina Albrecht (42.) brachte die bis dahin überlegenen Österreicherinnen in Unterzahl. Nach dem Seitenwechsel traf Joy Ralph (50.) zum Sieg, unmittelbar vor Schlusspfiff wurde die Irin Freya Healy (95.) ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Die ÖFB-Elf hatte im Laufe der Partie bei zwei Stangenschüssen Pech und konnte die Enttäuschung nicht mehr abwenden. Irland führt in der Gruppe A2 mit drei Punkten Vorsprung auf das ÖFB-Team und Island, die sich am Dienstag (12.30 Uhr) im dritten Gruppenspiel der Eliterunde noch gegenüberstehen und beide das für die Tabelle relevante direkte Duell gegen Irland verloren haben.

Das Parallelspiel zwischen Island und Kroatien endete am Samstag mit 3:1. Die ÖFB-Auswahl war mit einem 8:1-Kantersieg gegen Kroatien in die zweite Qualifikationsphase gestartet. Im vergangenen Dezember hatte sich die U-19-Auswahl für die U-20-WM und damit als erstes österreichisches Frauen-Nationalteam für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

apa