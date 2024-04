Lyons Fußballerinnen träumen nach Comeback

Laurent Cipriani, dpa

Korbin Albert (l.) und Grace Geyoro von PSG versuchen Lyons Melchie Dumornay (M.) vom Ball zu trennen

Die Fußballerinnen von Olympique Lyon sind ihrem Traum vom neunten Titel in der Champions League einen Schritt näher gekommen.

Im Halbfinal-Hinspiel drehte der Rekordchampion einen 0:2-Rückstand gegen Paris Saint-Germain noch in ein 3:2 (0:1). Das zweite Duell zwischen Titelverteidiger FC Barcelona und dem FC Chelsea ging überraschend an die Engländerinnen, die auswärts 1:0 (1:0) siegten.

Im Groupama-Stadion von Lyon hatte Stürmerin Marie-Antoinette Katoto (44. und 48. Minute) für die Gäste aus Paris kurz vor und nach der Pause zunächst vorgelegt. Auf ein Comeback der Gastgeberinnen deutete lange wenig hin, ehe Kadidiatou Diani (80.), Melchie Dumornay (85.) und Amel Majri (86.) das Spiel in der Schlussphase komplett auf den Kopf stellten.

Chelsea reichte in Barcelona ein Tor von Erin Cuthbert (40.) zum Auswärtssieg, an dem auch Nationalspielerin Sjoeke Nüsken und Ex-Nationalspielerin Melanie Leupolz von Beginn an mitwirkten. Nüsken lieferte die Vorlage zum Siegtor. Das Rückspiel findet am 27. April in London statt, einen Tag später gastiert Lyon in Paris.