ÖFB absolviert Nations-League-Doppel in Linz

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Das ÖFB-Team gastiert erneut in Linz

Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet seine ersten beiden Heimspiele nach der EURO in der Heimstätte von Bundesligist LASK in Linz. Das gab der ÖFB am Montag bekannt. Auf die Nations-League-Spiele gegen Kasachstan (10. Oktober) und Norwegen (13. Oktober) wird sich die Auswahl erneut in Windischgarsten vorbereiten.

In bisher drei Auftritten in der im Vorjahr neu eröffneten Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl blieb das Nationalteam bei zwei Siegen (4:1 Aserbaidschan, 2:1 Estland) und einem 1:1 gegen die Republik Moldau unbesiegt.

Der Auftakt in die Liga B der Nations League erfolgt bereits im September mit zwei Auswärtsspielen gegen Slowenien (6.) und Norwegen (9.).

apa