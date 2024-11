Oranje beendet Gruppenphase mit Remis

IMAGO

Die Niederlande spielten 1:1 gegen Bosnien

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat das Jahr mit einem Unentschieden beendet.

Das Team von Bondscoach Ronald Koeman kam am letzten Spieltag der deutschen Gruppe A3 in der Nations League in Bosnien und Herzegowina trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Schon mit dem 4:0 am vergangenen Samstag gegen Ungarn hatte sich der EM-Halbfinalist den zweiten Tabellenplatz hinter der deutschen Mannschaft und damit die Teilnahme am Viertelfinale gesichert.

Mit seinem ersten Länderspieltor brachte Brian Brobbey die Elftal, die Koeman komplett ausgetauscht hatte, in Zenica per Kopf in Führung (24.). Der Stuttgarter Ermedin Demirovic glich für die Gastgeber, die am Samstag noch 0:7 gegen die DFB-Elf verloren hatten, ebenfalls mit einem Kopfballtor aus (67.).