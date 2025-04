Chelsea siegt klar - Burgstaller feiert Comeback

IMAGO/Andrzej Iwanczuk

Der FC Chelsea siegt souverän

Titelfavorit FC Chelsea hat sich im Viertelfinale der Conference League eine glänzende Ausgangsposition erspielt.

Die Londoner gewannen ihr schwieriges Auswärtsspiel beim polnischen Rekordmeister Legia Warschau mit 3:0 (0:0) und haben beim Wiedersehen in einer Woche in der britischen Metropole gute Karten, das Halbfinale zu erreichen.

Die Gastgeber begannen die Partie mit mutigen Vorstößen, ehe sich Chelsea einige Großchancen erspielte. Beim Führungstreffer durch Tyrique George (49.) half Warschaus Keeper Kacper Tobiasz mit: Er wehrte einen Flachschuss nach vorne ab, George staubte ab.

Noni Madueke (57.) erhöhte kurz darauf, wieder war ein Fehler von Tobiasz vorausgegangen. Gegen den Ex-Leipziger Christopher Nkunku (73.) hielt der Torwart noch einen Foulelfmeter, Madueke (74.) traf wenige Momente später zur Entscheidung.

Burgstaller feiert Comeback

Unterdessen hat der frühere Bundesliga-Stürmer Guido Burgstaller knapp vier Monate nach seiner schweren Kopfverletzung sein Comeback gefeiert. Der 35-Jährige wurde in der Conference League im Viertelfinal-Hinspiel von Rapid Wien beim Djurgardens IF aus Schweden in der 85. Minute eingewechselt, mit Burgstaller retteten die Österreicher ein 1:0 (0:0) über die Zeit.

Highlights von Rapid-Sieg

Burgstaller hatte bei einem tätlichen Angriff in Wien einen Schädelbasisbruch erlitten. Seit drei Wochen trainiert der frühere Schalker wieder mit der Mannschaft. Das Rückspiel in der österreichischen Hauptstadt findet in einer Woche statt.

Die Highlights von Florenz gegen Celje

Die AC Florenz stellte ebenfalls die Weichen auf den Einzug in die nächste Runde. Ohne den weiter verletzten Robin Gosens gewann die Mannschaft aus der Toskana mit 2:1 (1:0) in Slowenien beim NK Celje. In der nächsten Runde würde wohl Betis Sevilla warten. Die Spanier setzten sich gegen den polnischen Vertreter Jagiellonia Bialystok mit 2:0 (2:0) durch.