Halbfinale im Blick: Eintracht rettet Remis in Tottenham

IMAGO/Alexander Canillas/SPP

Eintracht Frankfurt entführt ein Remis aus London

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich in der Europa League mit einer couragierten Leistung eine vielversprechende Chance auf den Halbfinaleinzug erarbeitet. Die Europapokal-Experten kamen im Hinspiel bei Tottenham Hotspur zu einem 1:1 (1:1) und haben in einer Woche zu Hause die Möglichkeit, zum dritten Mal nach 2019 und 2022 in die Runde der letzten Vier einzuziehen.

Hugo Ekitiké (6.) ließ die Frankfurter mit einem frühen Weitschuss zunächst vom Sieg träumen, Pedro Porro (26.) glich aber mit einem Hackentreffer im stimmungsvollen Tottenham Stadium aus. Dank ihrer kämpferisch starken Leistung, bei der auch zweimal die Latte half, hofft die SGE dennoch weiter auf den nächsten furiosen Lauf. 2022 war die letzte Super-Serie im Titelgewinn von Sevilla gegipfelt.

Für Toppmöller war bereits das Viertelfinale "etwas Besonderes. Wir haben uns das verdient, wir stehen hier zu Recht", hatte er vor Anpfiff bei RTL selbstbewusst erklärt. Er erwartete ein ähnliches Duell wie gegen Ajax Amsterdam im Achtelfinale: "Das ist ein Top-Offensivfußball. Wir müssen auf unser Toplevel kommen, wenn wir das schaffen, haben wir eine Chance."

Tottenham kontert Ekitiké-Treffer

Toppmöllers Mannschaft schlug ganz früh zu. Nach einem Ballgewinn von Ellyes Skhiri bekam Ekitiké auf dem Flügel Platz, zog nach innen und versenkte den Ball aus gut 20 Metern wuchtig rechts unten. Die Gastgeber, in der Premier League als Tabellen-14. weit hinter den eigenen Erwartungen, bemühten sich um Spielkontrolle - und trafen ebenfalls sehenswert. Porro überlistete Kaua Santos nach scharfer Hereingabe per Hacke.

Beide Mannschaften setzten auf hohes Tempo und schnelle Vorstöße im Angriff, ein Abtasten gab es kaum. Die Spurs wirkten zielstrebiger, ohne viele Großchancen zu kreieren. Die beste Möglichkeit für Frankfurt hatte Sekunden vor der Pause erneut Ekitiké mit einem zu unplatzierten Schuss.

Die Analyse von Robin Koch

Nach dem Seitenwechsel geriet die Eintracht ins Schwimmen. Lucas Bergvall (55.) traf mit seinem Strahl aus der Distanz ebenso nur die Latte wie Rodrigo Bentancur kurz darauf per Kopf, Santos parierte zudem überragend die Schüsse von Heung-min Son und James Maddison innerhalb weniger Minuten. Doch Frankfurt sorgte zunehmend für Entlastung, Jean-Mattéo Bahoya traf den Ball in guter Position nicht richtig (63.).