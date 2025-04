Schiri für Inter gegen FC Bayern angesetzt

AFP/SID/JOSEP LAGO

Slavko Vincic beim 1:4 des FC Bayern in Barcelona

Der slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic wird das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand leiten.

Die Ansetzung für die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Mailand gab die UEFA am Montag bekannt. Der 45-Jährige, ausgebildeter Telekommunikationsingenieur und Inhaber einer Metallfirma, wird damit bereits zum dritten Mal in dieser Saison ein Spiel des deutschen Rekordmeisters pfeifen.

Vincic war bereits beim 2:0 der Münchner im Achtelfinal-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen als auch beim 1:4 in der Ligaphase beim FC Barcelona im Einsatz. Im April 2022 scheiterten die Bayern unter seiner Leitung darüber hinaus sensationell am FC Villarreal (1:1), gegen Lazio Rom gab es im März 2024 einen 3:0-Sieg, der zum Einzug ins Viertelfinale reichte.

Der Slowene verfügt über reichlich Erfahrung: Vincic war bei der EM 2021 und 2024 sowie bei der WM 2022 im Einsatz, als Torrichter stand er bei den EM-Endrunden 2012 und 2016 bereit. Außerdem leitete er das Europa-League-Finale 2022, das Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers gewann (5:4 i.E.), und das Champions-League-Endspiel 2024, das Borussia Dortmund gegen Real Madrid verlor (0:2).

Besonders ein Münchner hat den Unparteiischen in schlechter Erinnerung: Vincic war jener Schiedsrichter, der Leroy Sané im November 2023 im Länderspiel in Wien gegen Österreich (0:2) nach einer Tätlichkeit gegen Phillipp Mwene die Rote Karte zeigte.