Portugal bezieht EM-Quartier in Budapest

unknown

CR7 kommt nach Budapest

Titelverteidiger Portugal wird laut einer Verbandsmitteilung vom Donnerstag während der EM (12. Juni bis 12. Juli) in Budapest stationiert sein.

Das EURO-2020-Quartier in der ungarischen Hauptstadt, wo der Europameister von 2016 am 16. Juni gegen einen noch zu ermittelnden Gegner sowie am 24. Juni in der EM-Finalneuauflage gegen Frankreich spielt, werde demnach am 11. Juni bezogen.

Cristiano Ronaldo und Co. haben in der Hammergruppe F auch noch Deutschland als Gegner. Gegen den Weltmeister von 2014 müssen sie in der Münchner Allianz Arena antreten.

apa/red