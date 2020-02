Salzburg nach Klatsche in Frankfurt vor dem Aus

APA (AFP)

Salzburg musste sich gegen Frankfurt klar geschlagen geben

Salzburg steht in der Europa-League vor dem Aus. Nach einem 1:4 (0:2) im Sechzehntelfinal-Hinspiel bei Eintracht Frankfurt am Donnerstag sind die Aufstiegschancen von Österreichs Meister nur noch gering. Hwang Hee-chan gelang per Elfmeter (85.) zumindest ein Auswärtstor. Daichi Kamada traf zuvor dreimal (12., 43., 53.) für die Elf von Adi Hütter, auch Filip Kostic (56.) traf für Frankfurt.

>> Spielbericht: Eintracht Frankfurt gegen Red Bull Salzburg

Der Tabellenzehnte der deutschen Bundesliga kann dem Rückspiel in Wals-Siezenheim am kommenden Donnerstag beruhigt entgegenblicken. Für Salzburg war es die zweite Pflichtspiel-Niederlage in Folge nach jener gegen den LASK. Dies hatte es zuletzt im April 2018 gegeben.

Schlusspfiff! Ein Fünkchen Resthoffnung bleibt dank des späten Treffers von #Hwang.

________#SGESAL 4-1 pic.twitter.com/ajk3VuHXPZ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 20. Februar 2020

Die Salzburg begannen zwar munter, taten sich danach aber vor allem in der Defensive schwer und wurden durch Eigenfehler schon früh bestraft. Frankfurt nutzte seine Chancen eiskalt und führte zur Pause komfortabel mit 2:0.

Kurz nach Wiederanpfiff war dann erneut Kamada zur Stelle, der völlig frei zu seinem dritten Treffer einköpfen konnte. Der Elfmeter durch Hwang war nur noch Ergebniskosmetik, auch wenn ein Auswärtstor immer etwas Sicherheit bringt, wird es für die Salzburger jetzt ganz schwer hier noch den Turn zu schaffen.

apa/red